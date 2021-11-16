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Yerel Babasını satırla öldüren adam: ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık
Yerel

Babasını satırla öldüren adam: ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

Adana’da cezaevinden izinli çıktıktan sonra babasını satırla öldüren zanlı tutuklanırken, babasını öldürmediğini ileri sürüp, "ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:05:00 -
Babasını satırla öldüren adam: ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

14 Kasım tarihinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kuzenini bıçakladığı için cezaevine giren Sefa Kürçe bir süre önce cezaevinden izinli çıktı ve babası Cabbar Kürçe ile yaşamaya başladı.

Banyoda saldırmış!

Banyoya giren babasının yanına satırla gelen Kürçe babasına saldırdı. Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan ağır yaralanırken, eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Sefa Kürçe ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık" dedi.

Adliyeye sevk edilen Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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