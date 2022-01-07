  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Babası arayınca korkunç gerçek ortaya çıktı
Yerel

Babası arayınca korkunç gerçek ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oturan Cafer Gülkaya (70), tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'yı (69) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra oğlunu eve çağırdı. Eve gelen oğlu durumu polise bildirince Gülkaya tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 03:42:00 -
Babası arayınca korkunç gerçek ortaya çıktı

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşandı. İşçi emeklisi Cafer Gülkaya, henüz sebebi belirlenemeyen tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle eşi Safiye Gülkaya'ya ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar Safiye Gülkaya'nın omzuna ve göğsüne isabet etti. Olayın ardından Cafer Gülkaya, oğlu Ferhat Gülkaya'yı telefonla arayıp, eve gelmesini istedi. Eve gelen Ferhat Gülkaya annesini kanlar içinde görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safiye Gülkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, katil zanlısı Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemenin ardından Safiye Gülkaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay