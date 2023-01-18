Babacan'la ilgili olay iddia! Bu "cevvaliyet"in sebebi yoksa bu mu?

10 yıldır ortada gözükmeyen Ali Babacan'ın tekrar siyaset sahnesine dönmesiyle birlikte epey değiştiğini belirten Rauf Tamer, "Bakanlığını gördük, aldığı ekonomik kararları hep takip ettik ama siyasi bir demecini hiç duymadık, bir polemiğe girdiğine hiç rastlamadık. Kendi halinde bir adamdı. Şimdi bir özgüven kazanmış. Yükseklere oynuyor. Acaba bu 10 yılda bir kurs falan mı gördü? Nedir bu cevvaliyet? Kabına sığamıyor" dedi.

Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"HDP güya masada yok.

Yok ama gölgesi masada:

- Ali Babacan.

***

Görüyor musunuz?

Siz “HDP’yle aynı masada asla oturmam” derken, bir bakıyorsunuz yanıbaşınızda kim var?

Bilseydiniz ki böyle olacak, Babacan yerine bari Pervin Buldan’ı falan tercih ederdiniz, değil mi?

Orada aslı dururken.

***

Bir tuhaflık görmüyor musunuz?

Babacan’ın siyasi yönünü hiç bilmiyorduk. Onu AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte tanıdık. Bakanlığını gördük, aldığı ekonomik kararları hep takip ettik ama siyasi bir demecini hiç duymadık, bir polemiğe girdiğine hiç rastlamadık. Kendi halinde bir adamdı.

***

10 yıldır ortada yoktu.

Daha da dönmez sandık.

Fakat dönüverdi.

Epey değişmiş.

Parti kuracak kadar siyasete merak sarmış.

Üstelik bir özgüven kazanmış. Yükseklere oynuyor. Acaba bu 10 yılda bir kurs falan mı gördü? Nedir bu cevvaliyet? Kabına sığamıyor. (...)"