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Siyaset Babacan'ın yalanını Akşener patlattı! "Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu olursa destekleriz dedim"
Siyaset

Babacan'ın yalanını Akşener patlattı! "Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu olursa destekleriz dedim"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan TV 100 canlı yayınında, "Masada aday konuşulmadı." derken, Babacan ile eş zamanlı olarak bir başka canlı yayında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, masada Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın konuşulduğunu anlattı. İşte iki genel başkanın birbirini yalanladığı o anlar...

Yeniakit Publisher
2022-12-04 12:44:00 - 2022-12-04 13:35:18

 yeniakit.com.tr 

Meral Akşener arasında 'aday' çelişkisi" data-url="https://www.medyatava.com/haber/altili-masada-adaylar-konusuldu-mu-ali-babacan-ve-meral-aksener-arasinda-aday-celiskisi_282701" data-next="https://www.medyatava.com/haber/latif-simsekten-chpye-elestiri-cok-ciddi-ve-vahim-bir-hatadir_282696">

6'Lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken, masadan yapılan açıklamalarda çelişkili ifadeler kullanılıyor.

TV 100 canlı yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, masada henüz aday konuşulmadığını söyledi.

Aynı anlarda Habertürk canlı yayınında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise masada Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın isminin konuşulduğunu açıkladı.

'Kati prensiple konuşmuyoruz'

Babacan, "Bugün itibarıyla liderlerin oturduğu masada herhangi bir isim konuşmadık. Biz hiçbir isimle ilgili olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapmıyoruz. Çok kati prensip olarak bunu yapıyoruz. Biz 6'lı masada kendi içimizde oluşturduğumuz alternatifler netleştikten sonra, kısa liste oluşturduktan sonra 6'lı masaya götürüp orada konuşacağız. Masaya götürdüğümüz listenin bile kamuoyuna yansıması bize göre çok sağlıklı bir şey değil." dedi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Akşener ise Babacan'ın açıklamasına karşın, "Mansur beye de Ekrem beye de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Bütün anketlerde isimleri konuşuluyor. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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