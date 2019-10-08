Babacan’ın partisinin kuruluş takvimi belli oldu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr AK Parti’den istifa ederek partileşme çalışmalarını sürdüren Ali Babacan, partisinin kurucular kurulunu belirlemek için görüşmelerini sürdürüyor.

Vitrinin yüzde 80’i yeni isimlerden oluşacak

YeniAkit’in Babacan’a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Ali Babacan’ın kuracağı partinin insan kaynaklarıyla ilgili Balgat’taki ofisinde iş dünyası başta olmak üzere her kesimden insanlarla görüşmelerine yoğunluk verdiği, partisinin vitrinindeki isimlerin yüzde 80’inin yeni yüzlerden oluşacağı belirtildi.

Kasım ayında manifesto yayınlayacak

Babacan’ın Kasım ayı içerisinde çok geniş kapsamlı Türkiye’nin gidişatı, adalet, özgürlük, ekonomi alanlarında kamuoyuna değerlendirmede bulunacağını ifade eden kaynak, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen eleştiri ve sert söylemlere ise yanıt vermeyeceklerini ifade etti.