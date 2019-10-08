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Babacan’ın partisinin kuruluş takvimi belli oldu

Partileşme hazırlıklarını hızlandıran eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı partinin kuruluş dilekçesinin Aralık ayının ikinci haftasında İçişleri Bakanlığına sunulacağı öğrenildi.

08 Ekim 2019 Salı 09:56
Babacan’ın partisinin kuruluş takvimi belli oldu

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  AK Parti’den istifa ederek partileşme çalışmalarını sürdüren Ali Babacan, partisinin kurucular kurulunu belirlemek için görüşmelerini sürdürüyor.

Vitrinin yüzde 80’i yeni isimlerden oluşacak

YeniAkit’in Babacan’a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Ali Babacan’ın kuracağı partinin insan kaynaklarıyla ilgili Balgat’taki ofisinde iş dünyası başta olmak üzere her kesimden insanlarla görüşmelerine yoğunluk verdiği, partisinin vitrinindeki isimlerin yüzde 80’inin yeni yüzlerden oluşacağı belirtildi.

Kasım ayında manifesto yayınlayacak

Babacan’ın Kasım ayı içerisinde çok geniş kapsamlı Türkiye’nin gidişatı, adalet, özgürlük, ekonomi alanlarında kamuoyuna değerlendirmede bulunacağını ifade eden kaynak, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen eleştiri ve sert söylemlere ise yanıt vermeyeceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:56
  1. AK Parti
  2. Ali Babacan

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  • HadraHadra25 dk önce
    Bir sen Eksiktin gel de boyunun Ölçüsünü al bakalım? Yeteri kadar yaralanmadık! bir Uluslar arası finansı arkana alda gel ! bir de seninle uğraşalım. İnsanoğlu iki günlük dünyada mevcut olanlar gibi bir türlü nefsinin önüne geçip sınavı kazanmayı beceremiyor.Koca Devleti Aliyeyi Osmaniyeyi ne Yıktı? 1) Üretim Yapmama ve Zamanın Şartlarının gereğini yapmama, 2) Devleti Yönetenlerin Yanında olup güvendikleri İnsanların nefislerine mağlubiyetleri ve Hiyanetleri diğerlerini saymayayım.
  • emekli çavuşemekli çavuş32 dk önce
    MANİFOSTA....AÇIKLAMASINI.....BİRAKSIN........DOĞU..PERİNCEK......ACIKLAMA...YAPMIŞ.....FÖTONUN....SİYASİ...AYAĞI.......ABDULLAH...GÜL......ALİBABACAN.....AHMET...DAVUTOĞLU.....DİYE!!!!!!!!!.....İLK...ÖNCE....BU....KONUYA...ACIKLAMA....GETİRSİN.........!!!!!!!!!!

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