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Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan cephesinden son kulis bilgileri gelmeye başladı. Nagehan Alçı katıldığı bir canlı yayında, bazı isimlerin yeni oluşumdan ayrılma noktasında olduğunu söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 01:16
Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor

Yeni partii hazırlığında olan Ali Babacan'ın ekibinde büyük kriz yaşanıyor. Parti içerisinde bazı isimlerin yola çıkmadan ayrılma noktasına geldiği iddia edildi.

Habertürk'te yayınlanan 'Ne Ne değildir' programına katılan Nagehan Alçı, yeni partiyle ilgili son kulis bilgilerini paylaştı.

Alçı, Hüseyin Çelik ve Ertuğrul Günay'ın yeni hareketten kopma noktasına geldiğini belirterek, "Akla gelen bazı isimler var. Ali Babacan'ın partisiyle ilgili ve bunlardan bir tanesi Hüseyin Çelik'tir. En başından beri bu ekiple çalıştı. Hüseyin Çelik'in bir takım tereddütleri var. "Bu oluşumun liderleri ve liderlerinin politikalarıyla ilgili, tereddütlerim var" diyerek bana açıklama yaptı. Babacan hareketinde bir çatırdama var. Bir ay içinde start verileceği söyleniyor. Ama bu anlamda adımlar atılmadı. Ertuğrul Günay'ın da yaşanan bu süreçten etkilendiği ve ayrılma noktasında olduğunu duydum. Parti süreci Beşir Atalay çevresinde yürüyor. Partinin ağabeyi olarak çalışıyor. Geniş yelpazeyi kapsayacak isimlerle ilgili tartışmalar var. Parti içinde birbirlerine mesafe alan isimler var. Partileşmeden yol ayrımları görebiliriz" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 01:16
  1. Ali Babacan
  2. Hüseyin Çelik

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