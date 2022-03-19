Babacan’ı altılıdan atacaklar madam

Ali Babacan'ın son zamanlardaki çıkışlarıyla "altılı ittifak"ta büyük tepki gördüğünü ileri süren Ahmet Hakan, "Böyle giderse altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor" dedi. Hakan, "Altılı, beşli olur mu? Beşli olunca 'beşli çete' nitelemesi akla gelir mi? Bu nedenle Haydar Baş’ın oğlunu aralarına alıp yeniden altılı olurlar mı?" sorularını sorduğu Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ali Babacan, birkaç gündür aykırı aykırı gidiyor.

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Önce Kılıçdaroğlu’nun “Suriyelileri iktidara geldiğim ilk gün göndereceğim” açıklamasına karşı...

“Gönderemezsiniz efendim. Palavra bu” türünden sözler söyledi.

CHP’liler başladılar homurdanmaya.

“Oyunun ölçüsüne bakmadan ne diyor bu?” falan diyerek.

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Sonra?

“Ergenekon’da, Balyoz’da herkes masum değil. FETÖ yargıladı diye masum mu diyeceğiz?” diye bir mesele attı ortaya Babacan.

Bu sefer de Ergenekon, Balyoz mağdurları çok da haklı olarak kaşlarını çattılar.

*

Böyle giderse...

Ali Babacan’ın altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor.

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Altılı, beşli olur mu? Beşli olunca “beşli çete” nitelemesi akla gelir mi? Bu nedenle Haydar Baş’ın oğlunu aralarına alıp yeniden altılı olurlar mı?

Sorular, sorular, sorular..."