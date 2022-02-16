Babacan, Davutoğlu'na niye "Bir sus be adam" demek istedi?

Turgay Güler, 6 muhalefet partisinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği buluşmadan dedikoduları köşesine taşıdı. Ali Babacan'ın toplantıda çok keyifsiz olduğunu belirten Güler, "Söylentilere bakılırsa Davutoğlu'na ayar olmuş. Hatta Babacan bir ara 'bir sus be adam' diyecek olmuş, dememiş" iddiasını ortaya attı. İşte Akşam gazetesindeki o çok konuşulacak yazı:

"Yuvarlak masa etrafında toplanan liderlerin yüzlerine dikkatlice baktınız mı hiç?

Bir tek Kılıçdaroğlu'nun yüzü gülüyordu.

Babacan pek bir keyifsizdi. Söylentilere bakılırsa Davutoğlu'na ayar olmuş. Dahası masadaki herkes Davutoğlu'ndan rahatsız olmuş.

Buyurgan, kibirli tavrı 'en iyi ben bilirim' edası, stratejik derinlikli yaklaşımları herkesi fena bunaltmış.

Hatta Babacan bir ara 'bir sus be adam' diyecek olmuş, dememiş!

Masanın bir diğer keyifsizi Meral Akşener'miş. 'Zorla getirilseymiş' ancak bu kadar olurmuş. Pek fazla konuşmamış.

Kemal Bey konuşurken nedense pek bir sıkılmış.

'Bitse de kalksak' der gibiymiş.

Yeri gelmişken söylemekte fayda var Gültekin Bey'in de keyfi yerindeymiş. Bir anlam yüklemeye gerek yok 'milletvekilliğini garantiledim' diye düşünüyordu sanırım.

Bu arada 'Gültekin Bey'in o masada ne işi vardı' sorusunun cevabı eli kulağında bugün yarın çıkar ortaya?

Temel Bey'e gelince... Davutoğlu'nu aratmamış diyeyim siz gerisini anlayın.

Dönelim Kemal Bey'e. Sevinçli bir telaş içindeymiş. Anlaşılan o ki adaylığına kesin gözüyle bakıyor artık.

Lakin Babacan aynı kanaatte değil! O hâlâ kendi adaylığında ısrarcı. Gencim, yakışıklıyım, at binerim falan diye düşünüyormuş.

Akşener 'ben başbakan olacağım' diye çoktan havlu atmıştı. Adayı İmamoğlu'ydu. Gelin görün ki o da İmamoğlu ısrarından vazgeçmiş gibi görünüyor.

İşin tuhafı İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile görüştükten sonra çok değişti! Ne oldu ne bitti ne değişti bilmiyoruz? Bildiğimiz tek şey İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özcan durduk yere 'Ekrem Bey'in önünde uzun yıllar var henüz 53 yaşında' diye yakın çevresine konuşması. Sevgili Fuat Uğur yazmıştı, sordum 'yalanlama' gelmemiş.

Neyse biz dönelim şimdi en başa.

6 lider keyifsiz oturdukları o masadan daha da keyifsiz kalktılar. Bakmayın siz öyle birilerinin 'tarihi zirve' şakşakçılığına.

Eli kulağında bir büyük çıngar çıkacak yakında.

Diyecekler ki Turgay Güler 'temennisini' yazmış!

Neyini temenni edeceğim bana ne? İzleyin de görün öyleyse."