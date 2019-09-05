Baba ve oğlu polise hakaret ve tehditten tutuklandı

Bingöl’de küçük yaştakimotosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, olay yerine gelerek polislere tehdit ve hakarette bulunan baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan babanın 12, oğlunun ise 11 ayrı suçtan kaydı çıktı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “01.09.2019 tarihinde saat: 17.40 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi AKUT önünde yapılan uygulamada 12 AAD 023 plaka sayılı motosiklet dur ikazına uymayarak Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesine doğru kaçmış, şüpheli şahıs motosikleti bahse konu cadde üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışmış, ancak görevli polis memurları tarafından yakalanmıştır. Motosiklet sürücüsünün B.Ç. isimli küçük yaşta şahıs olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşılmış, gerekli işlemler yapılmaya çalışılırken olay yerine gelen şahsın abisi K.Ç. ve babası L.Ç. görevli polis memurlarına tehdit ve hakaretlerde bulunarak engel olmaya çalışmış, görevli polis memurlarınca dirençlerini kıracak ölçüde müdahalede bulunulmuş ve muhafaza altına alınmışlardır. B.Ç. isimli yaşı küçük şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne, K.Ç. ve L.Ç. isimli şahıslar Düzağaç Polis Merkez Amirliğine intikal ettirilerek haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. K.Ç isimli şahsın (9) adet Kasten Yaralama ve Tehdit, (2) adet Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek suçlarından, L.Ç. isimli şahsın (11) adet Kasten Yaralama Tehdit, (1) adet Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek suçlarından kayıtlarının olduğu anlaşılmış, K.Ç. ve L.Ç. isimli şahıslar 02.09.2019 tarihinde Mevcutlu olarak Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, Mahkemedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.