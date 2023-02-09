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Gündem Baba ve kızı depremin 71. saatinde yaralı olarak kurtarıldı
Gündem

Baba ve kızı depremin 71. saatinde yaralı olarak kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremde yıkılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir binanın enkazından 71. saatte baba ve kızı yaralı olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 09:12:00 -
Baba ve kızı depremin 71. saatinde yaralı olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gaziantep'te de yıkıma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir bina oldu. Binada hassas dinleme yapan UMKE ekipleri, Gökhan Demir (44) ve Halime Demir (14) isimli baba kızın ses vermesi üzerine bulundukları noktaya yoğunlaştı. Ekiplerin saatler süren titiz çalışması sonucu önce baba Harun Demir, sonra kızı Halime Demir depremin 71. saatinde enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz yığınlarının arasından çıkartılan baba-kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

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