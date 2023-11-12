Baba oğul Denizli'nin tescilli kebabını tanıtmak için el ele verdi

Denizli'nin önemli ziyaret ve ticaret noktalarından Bayramyeri Meydanı'ndaki Kebapçılar Çarşısı'nda 1982 yılından beri hizmet veren Dursun Göçenoğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Kebapçılığın unutulmaması için elini taşı altına koyan Dursun Göçenoğlu'nun en büyük destekçilerinden birisi de mesleğin inceliklerini öğrettiği oğlu Murat Göçenoğlu oldu. Yörenin tescilli lezzeti Denizli Kebabını ilk günkü yöntemlerle pişiren baba oğul, iki ayrı işletmelerinde bu lezzeti yerli ve yabancı müşterine sunmaya devam ediyor. Baba mesleğini sürdüren Murat Göçeoğlu, babasıyla omuz omuza kebap işletmeciliği yaparak, mesleklerini geleceğe taşımak için adeta bir köprü görevi görüyor.

“Gençlerimize vizyon olmak istiyoruz”

Tandır kebabının yörenin en sevilen lezzetleri arasında olduğunu ve bu sevilen lezzetin ise kuşaktan kuşağa geçmesi için gençlere vizyon olmak isteyen Dursun Göçenoğlu, Denizli Kebabını gençleri sevdirip, öğreterek gençlerin ellinden tutmak istediklerini söyledi. Birçok noktada hızlı bir şekilde şubeleşerek, Denizli Kebabının adını dünyaya duyurmayı hedefleyen Göçenoğlu, “Burada yaptığımız meslek kuşaktan kuşağa geçen bir meslek. Bu mesleği 1982 de başladık. Dokuz yıl önce oğlum üniversiteyi bitirdikten sonra Denizli kebabını sevdirdik ve mesleğimizin bayrağı teslim etmek için oğlumu da bir şube açarak önümüzdeki yıllara taşıması için önüne açıyoruz. Gençlerimizin önünü her zaman açıyoruz. En önemli noktası da nesli tükenen Denizli kebabımızın daha da önümüzdeki uzun yıllara taşınmasıdır. Gençlerimize vizyon olmak istiyoruz. İnşallah sayılarımızın daha da artmasını istiyoruz. Yetiştirmek de olduğumuz gençlerimiz var. İnşallah bu mesleği arkadaşlarımıza sevdirip, öğretmek istiyoruz. Denizli kebabımızı dünyaya tanıtmak için elimizden gelen gayreti birlikte göstereceğimizi inanıyorum” dedi.

“9 yıldan beri başlarını öne eğdirmemeye çalışıyorum”

Babasından aldığı emaneti sürdürmeye devam eden kebap ustası Murat Göçenoğlu ise “Babamızın zaten yaptığı mesleğini ve başarılarını biliyordum. Hep bir içimde ukdeydi ama öncelik eğitimimdi. Eğitimim bittikten sonra babamın yanına geri dönüp mesleği başladım. Genç girişimci olarak başladım ve 9 yıldan beri başlarını öne eğdirmemeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“Geldiğim zaman Denizli Kebabını tercih ederim”

Yurtdışından tescilli kebabı yemeye gelen müşteri Ali Düdükçü de “Ben yurt dışında yaşıyorum. Denizli’ye geldiğimde mutlaka kebap yerim. Kebabı da Denizli’nin en iyisi olan Denizli kebapçının yerinde yerim. Geldiğim zaman Denizli kebapçısına tercih ederim. Murat kardeşimizi ve Dursun abimizi çok severim. Yıllardır buranın esnafı ve kebapçısıdır. Aynı şekilde oğluyla devam ettirdi. Baba mesleği her zaman devam edilir. Umarım daha iyi yerlere gelirler. Her zaman buraya geldiğimde yemeğimi yer rahat rahat giderim” diye konuştu.