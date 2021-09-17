Baba Laçin’e HDP’den linç girişimi!

Oğuzhan Gültekin Ankara

11 yıl önce Kocaeli’de üniversitede okurken kaçırılan ve HDP’liler tarafından terör örgütü PKK’ya teslim edilen kızı için İzmir’den Ankara’ya yürüyen Mehmet Laçin, HDP Genel Merkezi önünde linç girişimine uğradı.

Laçin, dün sabah saatlerinde geldiği genel merkez önünde HDP milletvekilleri ve partililerin saldırısına uğradı. Laçin’i ölümden kurtaran polislerle milletvekilleri arasında da gerginlik yaşandı.

Sizin evlatlarınız neden Avrupa’da?

HDP’lilerin sözlü sataşmalarına polis koruması eşliğinde cevap veren Laçin, HDP’nin halkın partisi olmadığını, halkın çocuklarını dağa kaçıran parti olduğunu söyleyerek, “Sizinki Kürt davası değil, cep doldurma davası. HDP milletvekilleri, hani sizin evlatlarınız nerede? Avrupa’da değil mi? Benim evladımı niye kalkan olarak kullanıyorsunuz? Pervin Buldan, kızın nerede? İngiltere’de. Benim kızım niye mağarada? Selahattin Demirtaş’ın annesi televizyonda devlete çağrıda bulunuyor, ‘Oğlumu serbest bırakın’ diyor. Peki öbür oğlunu Nurettin Demirtaş’ın niye istemiyorsun? Şimdi nerede? Kandil’de. Onu neden istemiyorsun?” dedi.

PKK’yı HDP yönetiyor

HDP’li milletvekillerine “Evladımı almadan bu kapıdan kalkmam. PKK ile ilişkimiz yok diyorsunuz ama PKK’yı da HDP yönetiyor” diyen Laçin, dağa kaçırılan kızına ise “Gamze, bak görüyorsun. Seni bu zalimlerin elinden kurtarmak için 745 gündür mücadele ediyorum. Şu an HDP’liler babanı linç etmeye kalkıyorlar ama seni kurtaracağım, başka yolu yok” diye seslendi. Daha sonra Akit’e yaşadıklarını anlatan baba Laçin “HDP Genel Merkezi’ne geleceğimi bildikleri için hazırlık yapmışlar. Pankartlar asmışlar. Beni görür görmez ağza alınmayacak hakaretler ettiler. Beni linç etmeye kalktılar. Polisler onları engelledi. Bana, devletimize, nöbet tutan herkese hakaret ettiler. Yüzlerce adam beni yakalayıp öldürmek için beni korumaya çalışan polislere acımasızca saldırdı. Allah polisimizden razı olsun. Beni oradan uzaklaştırdıktan sonra açıklama yapmama da izin verdiler” dedi.

746 gündür Diyarbakır’da HDP’nin kaçırdığı evlatlarının yolunu gözleyen Diyarbakır anneleri de baba Laçin’e desteklerini yineleyerek linç girişimini kınadı. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç ile 6 yıl önce evden ekmek almaya çıkan kalp hastası Eren’in acılı annesi Fadime Aksu, evlatlarına teslim olması çağrısı yaptı.

