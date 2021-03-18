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Gündem Baba-kızın 18 Mart videosu herkesi duygulandırdı
Gündem

Baba-kızın 18 Mart videosu herkesi duygulandırdı

Rize'de yaşayan baba kız 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle çektikleri video ile sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:12:00 -

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı, babası Sayit Yakıcı ile birlikte 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mini bir tiyatro hazırladı.

Ardeşen’deki bir tepeden denizi gözetleyen asker kıyafetli Tuğçe’nin kağnı ile tahtadan yapılmış mermileri taşımasıyla başlayan video sahildeki kumsalda kurdukları cephe ile devam etti.

Videonun en sonunda ise temsili mezarlar ve Tuğçe’nin okuduğu dua ise herkesi duygulandırdı. Videonun başından sonuna kadar ise 8 yaşındaki Tuğçe, Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya ait Mustafa Kemal'in Kağnısı isimli şiiri okudu.

Her biri birbirinden duygusal sahneler sosyal medyada binlerce kez beğenilip paylaşıldı.

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

ÖYLE BİR DEVİR YAŞADI BİR MİLLET VESAYET HÜKMETLER BİR İNGİLİZE BOYUN EĞİP ÇANAKKALEDEN BÜTÜN KAZANDIĞINIZ ZAFERİN İZLERİNİ SİLECEKSİNİZ TARİHÇİ YAZAR MEHMET ÇELİKİN DEDİNE GÖRE BİZLERE İNGİLİZLER EMİR VERİP ÇANAKKALE ZAMANINDAN KALAN TOPLARI YA TOPRAĞA GÖMÜN VEYA DENİZE ATIN DEDİKLERİNİ YAPTIK,,İNGİLİZLER ..ANZAKLAR GELİP BİZİM ÇANAKKALEDE ASKERLERİNİN ANITINI DİKTİLER VESAYETÇILER SES ÇIKARMADILAR,, BİR KAÇ SENELER GEÇTİKTEN SONRA UTANARAK BİZLER SONRADAN ŞEHİTLERİN ANITINI DİKTİK,,,, BU MİLLET ÖYLE ACILAR ÇEKTİ,,
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