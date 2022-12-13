Baba dizisi final yapan Haluk Bilginer’in yeni projesi belli oldu!

Baba dizisinde rol alan Haluk Bilginer'e 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü getiren "Şahsiyet" ile ilgili yaşanan gelişme hayranlarını heyecanlandırdı. Haluk Bilginer'in Şahsiyet dizisinin yeni sezonunun çekildiği öğrenildi. Kadrosu için çalışmalara başlanan dizi Disney Plus'ta yayınlanacak. Dizinin hayranları büyük heyecan yaşadı.

Dijital platformda yayınlanmış olan ve oyuncu Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran polisiye ve dram türündeki Şahsiyet dizisiyle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre efsane dizi Şahsiyet'in yeni sezonu çekiliyor. Şahsiyet dizisinin devamı Disney Plus'ta yayınlanacak. Şu günlerde dizinin cast çalışmaları yapılıyor.

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.