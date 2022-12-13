  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Baba dizisi final yapan Haluk Bilginer’in yeni projesi belli oldu!
Medya

Baba dizisi final yapan Haluk Bilginer’in yeni projesi belli oldu!

Baba dizisinde rol alan Haluk Bilginer'e 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü getiren "Şahsiyet" ile ilgili yaşanan gelişme hayranlarını heyecanlandırdı. Haluk Bilginer'in Şahsiyet dizisinin yeni sezonunun çekildiği öğrenildi. Kadrosu için çalışmalara başlanan dizi Disney Plus'ta yayınlanacak. Dizinin hayranları büyük heyecan yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 16:34:00 -
Baba dizisi final yapan Haluk Bilginer’in yeni projesi belli oldu!

Baba dizisinde rol alan Haluk Bilginer'e 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü getiren "Şahsiyet" ile ilgili yaşanan gelişme hayranlarını heyecanlandırdı. Haluk Bilginer'in Şahsiyet dizisinin yeni sezonunun çekildiği öğrenildi. Kadrosu için çalışmalara başlanan dizi Disney Plus'ta yayınlanacak. Dizinin hayranları büyük heyecan yaşadı.

Dijital platformda yayınlanmış olan ve  oyuncu Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran polisiye ve dram türündeki Şahsiyet dizisiyle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre efsane dizi Şahsiyet'in yeni sezonu çekiliyor. Şahsiyet dizisinin devamı Disney Plus'ta yayınlanacak. Şu günlerde dizinin cast çalışmaları yapılıyor.

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23