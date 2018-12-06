Baba Bush Irak katliamıyla anılacak

Geçtiğimiz gün 94 yaşında ölen ABD’nin 41. Başkanı George H. W. Bush, Ortadoğu’da Körfez Savaşı’ndaki yıkımları ve binlerce masum sivil insanın ölümüyle hatırlanacak. Tıpkı 12 yıl sonra oğlu George W. Bush’un Irak’ı işgal etmek için ortaya attığı kimyasal silah yalanı gibi baba Bush’un Birinci Körfez Savaşı da yalan iddialarla başladı.

Bush, Irak’ın Kuveyt’i “herhangi bir provokasyon veya önceden uyarı olmaksızın” işgal ettiğini iddia ediyordu ancak daha sonra ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie’ın dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin’e “Irak’la Kuveyt arasındaki sınır anlaşmazlıkları gibi Arapların birbiriyle olan anlaşmazlıklarına karışmayacağız” diyerek Kuveyt’in işgaline yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.

Irak 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal ettikten sonra Bush yönetimi, Suudi Arabistan’a güvenlik sağlamak gerekçesiyle Körfeze askeri yığınak yaptı ve çok kısa sürede bölgede ABD askerlerinin sayısını yaklaşık 500 bine çıkardı.

158 bin Iraklı hayatını kaybetti

Irak’ın BM ambargosuna karşın Kuveyt’ten çekilmemesi üzerine, Bush 17 Ocak 1991’de ABD uçaklarının Irak’a saldırması emrini verdi.

Körfez Savaşı 28 Şubat’ta son buldu ancak Irak’ta bir yıkıma sebeb oldu. ABD savunma kaynaklarına göre Çöl Fırtınası Operasyonu adı verilen Birinci Körfez Savaşında ABD, Irak ve işgal altındaki Kuveyt’e 88 bin 500 ton bomba attı ve binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

ABD’nin Saddam’a diz çöktürmek için Irak’taki sivil altyapıları hedef alması da büyük tartışmalara sebeb olurken, bu saldırılarda 158 bin Iraklının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.