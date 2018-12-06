0553 313 94 23

Baba Bush Irak katliamıyla anılacak

94 yaşında ölen eski ABD Başkanı George H. W. Bush, Amerikan siyasetindeki onlarca yıllık kariyerinde Körfez Savaşı’nda sebep olduğu yıkım ve yüz binlerce masum sivilin ölümüyle anılacak.

06 Aralık 2018 Perşembe 12:44
Baba Bush Irak katliamıyla anılacak

Geçtiğimiz gün 94 yaşında ölen ABD’nin 41. Başkanı George H. W. Bush, Ortadoğu’da Körfez Savaşı’ndaki yıkımları ve binlerce masum sivil insanın ölümüyle hatırlanacak. Tıpkı 12 yıl sonra oğlu George W. Bush’un Irak’ı işgal etmek için ortaya attığı kimyasal silah yalanı gibi baba Bush’un Birinci Körfez Savaşı da yalan iddialarla başladı.

Bush, Irak’ın Kuveyt’i “herhangi bir provokasyon veya önceden uyarı olmaksızın” işgal ettiğini iddia ediyordu ancak daha sonra  ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie’ın dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin’e “Irak’la Kuveyt arasındaki sınır anlaşmazlıkları gibi Arapların birbiriyle olan anlaşmazlıklarına karışmayacağız” diyerek Kuveyt’in işgaline yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.

Irak 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal ettikten sonra Bush yönetimi, Suudi Arabistan’a güvenlik sağlamak gerekçesiyle Körfeze askeri yığınak yaptı ve çok kısa sürede bölgede ABD askerlerinin sayısını yaklaşık 500 bine çıkardı.

158 bin Iraklı hayatını kaybetti

Irak’ın BM ambargosuna karşın Kuveyt’ten çekilmemesi üzerine, Bush 17 Ocak 1991’de ABD uçaklarının Irak’a saldırması emrini verdi.

Körfez Savaşı 28 Şubat’ta son buldu ancak Irak’ta bir yıkıma sebeb oldu. ABD savunma kaynaklarına göre Çöl Fırtınası Operasyonu adı verilen Birinci Körfez Savaşında ABD, Irak ve işgal altındaki Kuveyt’e 88 bin 500 ton bomba attı ve binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

ABD’nin Saddam’a diz çöktürmek için Irak’taki sivil altyapıları hedef alması da büyük tartışmalara sebeb olurken, bu saldırılarda 158 bin Iraklının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:44
  1. ABD’nin 41. Başkanı George H. W. Bush
  2. George H. W. Bush
  3. Ortadoğu
  4. Körfez Savaşı
  5. George W. Bush
  6. Irak
  7. kimyasal silah
  8. Birinci Körfez Savaşı
  9. Kuveyt
  10. ABD
  11. ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie
  12. Irak lideri Saddam Hüseyin
  13. Saddam Hüseyin
  14. Suudi Arabistan
  15. Çöl Fırtınası Operasyonu

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Oğluda kendi gibiydi geberesice.Baba Oğul aynı yolu izlediler....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

HSYK'da istifa şov
  1. HSYK'da istifa şov
  2. Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa
  3. 'Küçük, Ersöz ve Tekin için çalıştım’
  4. KTÜ’de yasak ve özgürlük iç içe
  5. MHP’li Durak, CHP’li İnce’nin odasında..
  6. CHP 3’e bölündü
  7. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
  8. GÜNCELLEME 2 - İran'da bombalı terör..
  9. Hücre evinde talimat bekleyen terörist..
  10. Marş kavgası büyüyor
  11. DEAŞ sanığının ilaç verdiği iddiası
  12. Ya özür dile, ya istifa et
  13. Ukrayna Rusya sınırına asker yığıyor!
  14. İntihar eden teğmen Muğla’da defnedildi
  15. Aksa özgürleşecek
  16. Çorum'da uyuşturucu operasyonu
  17. İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudus’ü..
  18. İnce: Mustafa Kemal Paşa bile üç kere..
  19. Kediye vurup battaniyesini çalmış
  20. Arap Birliği’nden, Sudan’a destek
İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
Bush'un cenazesinde gerilim!
Bush'un cenazesinde gerilim!
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
Türkiye'den F-35 açıklaması
Türkiye'den F-35 açıklaması

Günün Karikatürü

6 Aralık 2018
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek