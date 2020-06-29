B12 eksikliği vücutta ne yapar?

B12 vitamininin vücut çalışmasında birçok önemli görevi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendiren B12 protein metabolizmasında görev alır. Ayrıca sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasına yardımcı olur. B12, kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında da görevlidir.

B12 hangi besinlerde var?

Kırmızı et

Tavuk

Balık

Karaciğer sakatatı

Böbrek sakatatı

Çeşitli deniz ürünleri (karides, midye)

Süt

Yoğurt

Peynir

Yumurta

B12 vitamini vücutta nerede var?

Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir.

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar

Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri

Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı

Süt, yoğurt, peynir

Yumurta B12 vitaminin en zengin kaynakları arasında yer alır.

B12 seviyemiz ne olmalı?

Bedenin hiçbir hücresinin B12 eksikliği sorunu yaşamaması için, B12 seviyeleri 500-700 pg/ml aralığında olması gerekir. Fakat bu alt seviye olduğu için 650-800 seviyesinde olması daha makuldür.

B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

B12 yetersizliği tedavisinde yetersizliğin nedeni tespit edilmelidir. Yetersizliğin nedeni eğer diyet ile alınan B12 eksikliği ise örneğin vegan beslenenlerde bu durum çok yaygındır. Hastada B12 vitaminin emilimine bağlı olarak gelişen yetersizlik söz konusuna göre de tedavi gerçekleştirilir.

Anemi

El, kol, ayak ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma ve yanma hissi

Bacaklarda kasılma

Zihinsel fonksiyonlarda zayıflama

Fiziksel ve zihinsel yorgunluk

Depresyon

Dilde şişkinlik, kızarıklık ve yanma hissi

İshal

Ağrı ve hassasiyet

Cildin sararması

Kulak çınlaması

Çarpıntı