B12 eksikliği vücutta ne yapar?
B12 eksikliği vücutta ne yapar? B12 vitamininin eksikliği vücutta büyük yoksunluklara ve beraberinde hastalıklara sebep olur. Özellikle halsizlik ve uyuşukluk gibi belirtilerle kendini belli eden b12 vitamininin vücuttaki seviyesi belirli bir düzeyde tutulmalıdır. Peki ama b12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? Belirtileri ya da eksikliği ne gibi problemleri ya da hastalıkları meydana getirir? B12 vitamininin detayları....
B12 vitamininin vücut çalışmasında birçok önemli görevi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendiren B12 protein metabolizmasında görev alır. Ayrıca sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasına yardımcı olur. B12, kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında da görevlidir.
B12 hangi besinlerde var?
- Kırmızı et
- Tavuk
- Balık
- Karaciğer sakatatı
- Böbrek sakatatı
- Çeşitli deniz ürünleri (karides, midye)
- Süt
- Yoğurt
- Peynir
- Yumurta
B12 vitamini vücutta nerede var?
Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir.
- Karaciğer, dalak gibi sakatatlar
- Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri
- Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı
- Süt, yoğurt, peynir
- Yumurta B12 vitaminin en zengin kaynakları arasında yer alır.
B12 seviyemiz ne olmalı?
Bedenin hiçbir hücresinin B12 eksikliği sorunu yaşamaması için, B12 seviyeleri 500-700 pg/ml aralığında olması gerekir. Fakat bu alt seviye olduğu için 650-800 seviyesinde olması daha makuldür.
B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?
B12 yetersizliği tedavisinde yetersizliğin nedeni tespit edilmelidir. Yetersizliğin nedeni eğer diyet ile alınan B12 eksikliği ise örneğin vegan beslenenlerde bu durum çok yaygındır. Hastada B12 vitaminin emilimine bağlı olarak gelişen yetersizlik söz konusuna göre de tedavi gerçekleştirilir.
- Anemi
- El, kol, ayak ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma ve yanma hissi
- Bacaklarda kasılma
- Zihinsel fonksiyonlarda zayıflama
- Fiziksel ve zihinsel yorgunluk
- Depresyon
- Dilde şişkinlik, kızarıklık ve yanma hissi
- İshal
- Ağrı ve hassasiyet
- Cildin sararması
- Kulak çınlaması
- Çarpıntı
- Metabolizmanın yavaşlaması