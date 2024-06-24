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Gündem B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Milyonların elini bağlayan o şart kaldırıldı
Gündem

B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Milyonların elini bağlayan o şart kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 17:19:00 -
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Milyonların elini bağlayan o şart kaldırıldı

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle ehliyetlerin kapsamını daraltan o şart kalktı.

Ortadan kaldırılan şartla B sınıfı sürücü belgelerinin kapsamı genişletildi.

Yapılan değişiklik milyonlarca B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Düzenleme , sürücülerin daha geniş bir araç yelpazesini kullanabilmesine imkan sağlayarak tekrar tekrar sınavı girme yükümlülüğünden kurtaracak.

Değişiklikle birlikte böylece B sınıfı ehliyeti bulunan sürücüler artık 125 CC'ye kadar olan motosikletleri de tek ehliyet ile kullanabilecek. Yeni düzenleme dahilinde, direksiyon eğitimini bitirip ehliyetini alan sürücülerin belgeleri otomatik olarak güncellenecek ve bu şekilde ek bir işlem yapmalarına gerek kalmayacak.

HANGİ B SINIFI EHLİYET OLANLAR 125 CC MOTOR KULLANABİLİ?

2024 yılının Şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliğinde bir değişikliğe gidilerek karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Böylece en az 2 yıllık B sınıfı ehliyeti olan sürücüler belli kriterleri karşılamaları halinde artık A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri kullanabilir hale getirildi.
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Yeni yönetmelik kapsamında, B sınıfı ehliyete sahip sürücülerde aranan koşullar şu şekildedir:

En az iki yılık B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Motosiklet kullanımına engel bir sağlık sorununun bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.

Son 5 yıl içinde B sınıfı ehliyetinin geçici süre dahil hiçbir şekilde iptal edilmemiş olması.

B sınıfı ehliyeti olan vatandaşların 125cc'ye kadar motosiklet kullanması için de sadece ek sürüş derslerini almaları yeterli olacak. Ayrıca bir sınava girmeleri gerekmeyecek.

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