Azra Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınevi'nden açıklama! Bir satır özür yok....
Yazar Azra Kohen'in kitaplarını yayımlayan Everest Yayınevi'nden skandal sözlere ilişkin açıklama geldi.
Everest Yayınları tarafından yapılan açıklamada, Azra Kohen'in adı bir yerde bile kullanılmadı.
Açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırıların bir savaş suçu olduğu ifade edilirken, "Bütün yazarlarımızın da bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz" denildi.
Bir özür dilemekten uzak açıklamanın metni şöyle: