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Gündem Azra Kohen'den skandal Filistin paylaşımı! Soykırıma kılıf uydurdu
Gündem

Azra Kohen'den skandal Filistin paylaşımı! Soykırıma kılıf uydurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-30 03:03:00 -
Azra Kohen'den skandal Filistin paylaşımı! Soykırıma kılıf uydurdu

Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği Refah saldırısından sonrası skandal bir açıklamada bulundu.

İsrail'in Refah'ta binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente düzenlediği katliam saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor. 46 kişinin şehit olduğu saldırı sonrası başta ülkemiz olmak üzere pek çok ülke ayağa kalkarken ülkemizde yaşamını sürdüren yazar Azra Kohen skandal sözlerle Filistinlileri hedef aldı.

SKANDAL SÖZLERLE SUÇU FİLİSTİNLİLERE ATTI

Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyerek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen'in sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşımı şöyle:

"Filistinle ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Defalarca. Bir daha söyleyeyim:

Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için...

'YAVRUSUNU YEM EDEN HİÇBİR KİMSE YAŞAMI HAK ETMİYOR!'

İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı.

Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!

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Yorumlar

Toshiba

Kafirlik böyle bir şey. Bu katliamın kendi başına gelmeyeceğinden ne kadar da emin . Aldığı nefesi vermeye muktedir olmayan zavallının tepeden tırnağa cehalet kokuyor.

Ay Yıldız

Pizlik Yahudi bunu atın ülkeden satılmış kafir
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