Azra Kohen için Oda TV'den skandal savunma! "Kendi değil kocası yahudi"

Kohen, siyonist İsrail'in Refah'taki çadırkente yönelik dehşete düşüren saldırısını değerlendirdi.

Filistinli anne ve babaları hedef alan Azra Kohen, "Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Defalarca. Bir daha söyleyeyim: Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas bağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek kişilikte olan herkesin yok olmasını diliyorum!” dedi.

İsrail'in saldırılarını "ama önceden haber veriyorlar" ifadesiyle kendince meşrulaştırmaya çalışıp, Filistinli anne ve babaları çocuklarını öldürmekle suçlayan Kohen'e tepki yağdı.

Oda TV ise Kohen'e gelen kamuoyu tepkisini, "Azra Kohen linci... Yahudilikle ne ilgisi var" başlığıyla savundu. Haberin detaylarında, Azra Kohen'in değil kocası Sadık Kohen'in yahudi olduğu ifade edildi.



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Haberde Azra Kohen'in yahudi değil Türk olduğunun öne çıkartılarak savunma yapılması, "utanmazlık" olarak yorumlandı.