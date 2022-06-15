Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siyaset iddia işidir. Senden ses çıkmadı, ben iddialıyım, aday olurum, defterini dürerim" diye seslenerek meydan okuduğu için disipline gönderilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendi defterinin dürülmesine engel olamadığını belirten Hikmet Genç, "Azmasınlar diye belediyenin su şebekesine 'şap' katacaktı... Kendi şap'a oturdu" ifadelerini kullandı. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP'de yolsuzluk, rüşvet, irtikap, hakaret, taciz, disiplin gırla devam ediyor...

Rüşvet iddialarıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin.

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti, karar çıktı. Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.

Benzer bir hadise Çanakkale'de yaşandı. Çanakale, Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmanın selameti açısından CHP'li Bülent Öz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırdı. Böylece CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilme süreci başladı...

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından ceza yedi. Yargıtay cezayı onadı.

"Siyasi Partiler Kanunu" gereğince Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliği düşürüldü ve karar CHP'ye iletildi.

Ve Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın 'kesin ihraç istemiyle' disipline sevk edilmesine karar verildi.

Hikayesini herkes biliyor. Daha önce de yazmıştık, hatırlayalım...

Katıldığı bir programda kendi anlatmıştı. (Tüp) bebek sahibi olmak isteyen bir kadın, kendisinden yardım istemiş. (Kadını tarif ederken "türbanlı bir kadın" diyerek altını çiziyor.)

O kadına şöyle cevap vermiş; "Ben sana nasıl yardım edebilirim ki?!.."

'Müstehcen' bir ima ile böyle bir müptezelliği, "ilginç anım" diye sırıtarak anlatmıştı CHP'li Bolu Belediye Başkanı.

Bolu Belediye Meclisi'nde, oylama sırasında, AK Partili kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor!" demişti.

Bolu Belediyesi'nde ardı ardına cinsel içerikli skandallar gündeme gelmişti. CHP'li Başkan; "Artık zapt edemiyorum. "Belediyenin su şebekesine şap katalım" teklifinde bulunmuştu.

Ben de naçizane şu teklifi yapmıştım; "Zapt edilemeyen başkan. Asıl başkanın suyuna şap katmak lazım."

Evet, Tanju Özcan 'kesin ihraç istemiyle' disipline sevk edildi. Ama CHP'nin öne sürdüğü; 'bir kadın hemşerisi ile ilgili anısı', cinsiyetçi söylem, şap..vs," gibi sebeplerden dolayı değil. Böyle şeylere bakmaz CHP!..

Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda meydan okuduğu için disipline gönderildi.

Tanju Özcan ne demişti Kılıçdaroğlu'na?

"Siyaset iddia işidir. Senden ses çıkmadı, ben iddialıyım, aday olurum, defterini dürerim..."

N'oldu Tanju, dürdün mü ?!..

"Defterini dürecem" derken, dürdüler defterini!..

Azmasınlar diye belediyenin su şebekesine 'şap' katacaktı..,

Kendi şap'a oturdu!.."