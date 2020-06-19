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Aziziye’de okullar sınava hazır

Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonlarında yapılacak olan 2020 Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) öncesinde Aziziye Belediyesi ilçe sınırları dâhilinde bulunan özel ve devlet kurumlarında geniş çaplı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:42:29 -
Aziziye’de okullar sınava hazır

Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonlarında yapılacak olan 2020 Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) öncesinde Aziziye Belediyesi ilçe sınırları dâhilinde bulunan özel ve devlet kurumlarında geniş çaplı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları başlattı.


Mahalle statüsündeki köylerde bulunan ilköğretim okulları ile Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahalleleri içerisindeki 65 okulun tamamında okul bahçelerinde çim biçme, bakım onarım ve dezenfeksiyon uygulamaları tamamlandı. Okullar sınavlara hazır hale getirilirken sağlıklı ortamlar oluşturulması amacıyla Aziziye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışarak sınav salonları, koridorlar ve tuvaletleri dezenfekte ettiği öğrenildi.


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıyan LGS ve YKS sınavında olası salgın riskini en aza indirmek için belediye ekiplerinin titizlikle dezenfeksiyon çalışması yürüttüğünü ifade etti. Başkan Orhan, "Okullarımızda sağlıklı bir ortam oluşturmak, öğrencilerimizin ve tabi toplumun sağlığı bizim için çok önemli. Bütün öğrencilere böylesine zorlu bir süreçte girecekleri sınavda başarılar diliyorum. Temennimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz bütün gençlerimiz emeklerinin karşılığını alır" dedi.

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