Aziz Yıldırım'ın şike davası sonuçlandı! Karar çıktı

‘Futbolda Sözde Şike’ davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi.

HakanKaraahmet’e 6 bin tl adli para cezası

Sanık Hakan Karaahmet'e ise ‘konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme’ nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

Aziz yıldırım da dahil 4 sanık beraat etti

‘Futbolda Sözde Şike’ davasında sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi şike ve teşvik primi suçlarından beraat etti.

Selim Kımıl’a 1 yıl 4 ay hapis cezası

Sanık Selim Kımıl'a tehdit suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Şekip Mosturoğlu’ndan ilk mesaj

‘Futbolda Sözde Şike’ davasında şike ve teşvik primi suçlarından beraat eden sanıklardan Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.