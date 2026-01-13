  • İSTANBUL
Spor Aziz Yıldırım'dan CHP yandaşı Özlem Gürses'e sert tepki
Spor

Aziz Yıldırım'dan CHP yandaşı Özlem Gürses'e sert tepki

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, CHP'nin borazanlığını kapan Özlem Gürses'e tepki gösterdi.

CHP yandaşı Özlem Gürses, YouTube kanalında Bebek Otel soruşturmasına ilişkin olarak eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafını kullanarak açıklamalarda bulunmuştu.

Bu duruma tepki gösteren Aziz Yıldırım, 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel'de bulunmadığını vurgulayarak, bahse konu fotoğrafın kullanılmasının yersiz ve yanlış olduğunu söyledi.

 

"20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım"

Aziz Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Özlem Gürses’in dijital medya kanallarında, fotoğrafım alakasız bir biçimde kullanılarak, Bebek Otel’le ilgili bir haberin içerisinde yer almıştır.

Ben 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım. Dolayısıyla bahse konu haberdeki fotoğrafımın kullanımı yersiz ve yanlıştır.

Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır."

 

