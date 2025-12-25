  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Böyle duyurdu... Fenerbahçe'de neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Böyle duyurdu... Fenerbahçe'de neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Sadettin Saran'ın yeniden gözaltına alındığı saatlerde 3 Temmuz'u yaşayan eski başkan Aziz Yıldırım, Ankara’da AK Parti Konya Milletvekili ve spor dünyasının yakından tanıdığı isim Mehmet Baykan’ı makamında ziyaret etti. Baykan, 2011-2023 yılları arasında Spor Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Türkiye’deki tüm spor federasyonlarını denetleyen en üst düzey bürokrattı. 18 yıl TFF'de çeşitli başkanlarla çalıştı.

#1
Foto - Böyle duyurdu... Fenerbahçe'de neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Fenerbahçe camiası ve Türk futbol ailesi 24 Aralık akşamı gelen şok bir haberle sarsıldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, devam eden bir soruşturma kapsamında Ülker Stadyumu’nda bulunan başkanlık makamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

#2
Foto - Böyle duyurdu... Fenerbahçe'de neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

- Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

#3
Foto - Böyle duyurdu... Fenerbahçe'de neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Saran, işlemlerinin devamı için Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Geceyi gözaltında geçirecek olan Saran’ın yarın sabah saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

#4
Foto - Böyle duyurdu... Fenerbahçe'de neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Spor Hukuku Uzmanı Emin Özkurt camiayı endişelendiren bir benzetme yaptı: - Sadettin Saran, kulüp binasındayken jandarmalarla alınıyor. Çağırsalar gitmeyecek miydi? Bu şekilde alınması tutuklamaya zemin hazırlandığını gösteriyor. 3 Temmuz tekrarlanacak, öyle hissediyorum.

#5
Foto - Böyle duyurdu... Fenerbahçe'de neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Olayların sıcaklığı sürerken, 3 Temmuz'u yaşayan eski başkan Aziz Yıldırım'ın Ankara’daki bir ziyareti dikkatlerden kaçmadı. Yıldırım’ın, AK Parti Konya Milletvekili ve spor dünyasının yakından tanıdığı isim; Mehmet Baykan’ı makamında ziyaret etmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı.

#6
Foto - Böyle duyurdu... Fenerbahçe'de neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Mehmet Baykan, 2011-2023 yılları arasında yaklaşık 12 yıl boyunca Spor Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Görevi gereği Türkiye’deki tüm spor federasyonlarının denetimi, bütçesi ve idari süreçlerinden sorumlu en üst düzey devlet bürokratıydı. 2004 yılından 2022'ye kadar farklı dönemlerde TFF Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Levent Bıçakçı, Hasan Doğan, Mahmut Özgener, Mehmet Ali Aydınlar, Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir yönetimlerinde bulundu.

