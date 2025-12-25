Haber Merkezi Giriş Tarihi: Böyle duyurdu... Fenerbahçe'de neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret
Sadettin Saran'ın yeniden gözaltına alındığı saatlerde 3 Temmuz'u yaşayan eski başkan Aziz Yıldırım, Ankara’da AK Parti Konya Milletvekili ve spor dünyasının yakından tanıdığı isim Mehmet Baykan’ı makamında ziyaret etti. Baykan, 2011-2023 yılları arasında Spor Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Türkiye’deki tüm spor federasyonlarını denetleyen en üst düzey bürokrattı. 18 yıl TFF'de çeşitli başkanlarla çalıştı.