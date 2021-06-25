Aziz Yıldırım'a seslendi: Bu yaştan sonra Cimbomlu olma

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'la mevcut başkan Ali Koç arasındaki tartışma, Genel Kurul'da Koç'un yaptığı sert konuşmayla sürdü.

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyerek Ali Koç yönetimini başarısızlıkla suçlayan ve çeşitli iddialarda bulunan Aziz Yıldırım'a başkan Koç'tan cevap geldi.

Yıldırım'ın iddialarını sert bir dille yalanlayan ve kendisini iddiaları tartışmak için FB TV'ye davet eden Ali Koç, "Israr ediyorum. Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin. TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FBTV'de olacak." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Koç, Şükrü Saraçoğlu tribünlerinde yapılan "Ayağa kalkmayan Cimbomlu olsun" tezahüratına atıfta bulunarak "Maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olsun diyoruz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olun. FB TV'ye gelmezseniz öyle olun." dedi.

Bu sözler üzerine sosyal medya hesabından bir tweet atan Ümit Özat, eski başkan Aziz Yıldırım'a seslenerek "Sayın Ali Koç’un Fenerbahçe TV’ye katılma teklifi çok makul. Hadi Aziz başkan Bu yaştan sonra Cimbomlu olma!" ifadelerini kullandı.