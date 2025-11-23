Aziz Yıldırım trafikte kavga etti: İstanbul'u buraya yığarım! Böyle terbiyesizlik olur mu lan!
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, trafikte ters yönden gelen bir belediye aracının şoförüyle tartışıp tepki gösterdi. Aracından inip trafiği durduran Yıldırım, "Bütün İstanbul'u buraya yığarım" dedi.
Aziz Yıldırım'ın ters yönden gelen belediye aracına gösterdiği tepki sosyal medya gündem oldu. Aracından inen ve ters yöne giren belediye aracındaki kişiyle tartışan Yıldırım, "Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu?" diyerek tepki gösterdi. Tartıştığı kişinin, "Ya baba geri bastım buraya, geri mecbur" sözlerine karşılık, "Nereye geldin?" diyen Yıldırım yanıt olarak, "Buraya" yanıtını alınca şunları söyledi:
BİR DE BELEDİYECİ, BİR DE ZABITA…
"Buraya gelmeyeceksin. Bak buradan geleceksin, buradan gideceksin. Hadi geri git. Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik var mı? Bir de belediyeci, bir de zabıta bilmem ne..."
