Gündem Aziz Yıldırım trafikte kavga etti: İstanbul'u buraya yığarım! Böyle terbiyesizlik olur mu lan!
Gündem

Aziz Yıldırım trafikte kavga etti: İstanbul'u buraya yığarım! Böyle terbiyesizlik olur mu lan!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, trafikte ters yönden gelen bir belediye aracının şoförüyle tartışıp tepki gösterdi. Aracından inip trafiği durduran Yıldırım, "Bütün İstanbul'u buraya yığarım" dedi.

Aziz Yıldırım'ın ters yönden gelen belediye aracına gösterdiği tepki sosyal medya gündem oldu. Aracından inen ve ters yöne giren belediye aracındaki kişiyle tartışan Yıldırım, "Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu?" diyerek tepki gösterdi. Tartıştığı kişinin, "Ya baba geri bastım buraya, geri mecbur" sözlerine karşılık, "Nereye geldin?" diyen Yıldırım yanıt olarak, "Buraya" yanıtını alınca şunları söyledi:

BİR DE BELEDİYECİ, BİR DE ZABITA…

"Buraya gelmeyeceksin. Bak buradan geleceksin, buradan gideceksin. Hadi geri git. Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik var mı? Bir de belediyeci, bir de zabıta bilmem ne..."

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Aziz başkan haklı ülkede başı boşluk zirvede.

Sabırlar tükeniyor

Zaten böyle giderse millet burnundan soluyor chp yede belediyesi nede gereken karşılığı millet verecek. Özgür efendi aklını başına almalı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
