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Spor

Aziz Yıldırım son dönemde ilk kez böyle görüntülendi! Yanındaki isim dikkat çekti

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 69. yaş gününü arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 12:55:00 - 2021-11-03 13:05:32

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeni yaşını dostlarıyla birlikte bir restoranda kutladı. 69. Yaş gününü kutlayan Aziz Yıldırım’ın şarkılar söylediği anlar sosyal medya’da büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeni yaşını dostlarıyla birlikte bir restoranda kutladı.

69. Yaş gününü kutlayan Aziz Yıldırım’ın şarkılar söylediği anlar sosyal medya’da büyük ilgi gördü.

Geceye teknik direktör Aykut Kocamın'ın da katıması dikkatlerden kaçmadı.

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