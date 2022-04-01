Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Uğur Dündar kimin adamı?

Fenerbahçe camiasını seçim heyecanı sardı. 9 Nisan önemli gün. Kulüp yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı’nı seçecek. 4 aday (Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır) yoğun mesai harcıyorlar. Bütün adayların gönlünde başkan olmak yatıyor. 3 bine yakın kişi aidatlarını yatırdı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde oy kullanacak. Favorisi olmayan bir seçim. Ancak çekişme daha çok şimdiki başkan Vefa Küçük ile adaylardan Uğur Dündar arasında yaşanacak gibi görünüyor.

"Vefa Küçük yalan söylüyor"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yüksek Divan Kurulu başkan adayı ve mevcut başkan olan Vefa Küçük’ün kendisi hakkındaki “Uğur Dündar bir projedir” açıklamasıyla ilgili Dündar, “Değerli dostum Müjdat Gezen ile görüşmemiz oldu. Müjdat Gezen, ‘Benim skeç metni hazırlamama gerek yok. Vefa Küçük’ün seninle ilgili açıklamaları çok güzel skeç olur’ dedi. Vefa Küçük ne yazık ki yalan söylüyor. Vefa Küçük, bana ‘Aziz Yıldırım projesisin’ diyor. Vefa Küçük, Aziz Yıldırım döneminde Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu, o zaman proje Vefa Küçük” dedi.

"Ne Ali Koç'un ne de Aziz Yıldırım'ın adayıyım"

Uğur Dündar “3 Temmuz sürecinde camia olarak nelerle uğraştığımız ortada. Ve şimdi o dönemin zararlarını tazmin etmek için yönetimimiz birçok çalışma yapıyor. Bizler de bu konuda gerekli kamuoyunu oluşturmak için çalışmalar yapacağız” diye konuştu. Fenerbahçe’nin şampiyonluklarının sümen altı edilmesine göz yummayacaklarını belirten Dündar “Sayın Aziz Yıldırım geçmiş dönemin en değerli başkanıdır, benim dileğim sayın Ali Koç’un da geleceğimizin en değerli başkanı olmasıdır. Ben ne Aziz Yıldırım’ın ne de Ali Koç’un adayıyım” dedi.