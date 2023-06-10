Aziz Yıldırım bombası! 4 iş adamına mesaj gönderdi! Planı hazır! Yer yerinden oynayacak

Ali Koç'un başkanlığının 5. sezonunda Fenerbahçe şampiyonluğu yine kazanamadı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk özlemi 9 sezona çıktı.

Artık sadece taraftarlar değil muhalefet de "istifa" diyor. Başkan Ali Koç'un ortada "çıkarın aday kongre yapalım" resti ortada dursa da, ilk büyük hamle 17 Haziran'da yapılacak.

Aziz Yıldırım'ın başını çektiği muhalefet 17 Haziran'da yapılacak 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul'unda Başkan Ali Koç'u başkanlıktan indirmeye hazırlanıyor.

Muhalefetin hedefi Ali Koç ve yönetimini mali olarak ibra etmemek. Bu sayede yönetimi geçersiz kılıp kongreye zorlamak. Ali Koç'un ve yöneticilerin de aday olmasını engellemek.

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"Aziz Yıldırım yeniden başkan olmak istiyor" iddiası

Öte yandan kulislerde yer alan bir diğer habere göre, Aziz Yıldırım da yeniden sarı-lacivertlilerin başkanı olmaya sıcak bakıyor.

Yıldırım'ın bu sıralar ekibiyle sık sık temas kurarak Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak için elini taşın altına koyması gerektiğini söylediği öğrenildi.

"Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli iş adamına mesaj gönderdi"

Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Arslan, "Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul için inanılmaz gelişmeler yaşanıyor" diyerek ayrıntıları şöyle paylaştı:

"-Geçtiğimiz sezon, “Seni taraftar ile göndereceğim” diyerek Ali Koç’a mesaj gönderen eski başkan Aziz Yıldırım çalışmalara başladı.

-Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli iş adamına mesaj gönderdi: "Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım."

-Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama “Hayır” yanıtına karşın da ‘B planı hazır.’

-Gerekirse kendisi aday olacak. Şimdiden eski arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Bunlar dün itibariyle Fenerbahçe’nin gerçekleri.

-Yarın ne olur, hep birlikte göreceğiz..."

Daha önce Ali Koç yönetimi 2018 yılında Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin eski yönetiminde yer alan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminden dolayı faaliyetlerinden dolayı ibra etmemişti.