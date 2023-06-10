  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu yenilginin sebebini açıkladı! Gülmekten karnınız ağlayacak

O ilimizdeki doğalgaz kazılarında tarihi buluş! Keşif sonrası kazı çalışmalarına apar topar ara verildi

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tüm detaylar İşte erken ödeme takvimi! 2023 SGK emekli ikramiyesi ne kadar?

Gazprom ilk adımı attı! Dağıtım merkezi için işlemler başladı

Eğer faizi çıkarmak için getirildiyse… Merkez Bankası Başkanlığı’na bir Hafize gelmiş!

İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Yargıtay'dan yeni adım, beklenmedik Türkiye kararı: Direksiyon başında telefon kullananlar! İlan etti

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları

İsveç, Türkiye'yi beklemeden harekete geçti!

Suat Kılıç AK Parti'den istifa etti! Yeni adımını Türkiye'ye ilan etti
Spor Aziz Yıldırım bombası! 4 iş adamına mesaj gönderdi! Planı hazır! Yer yerinden oynayacak
Spor

Aziz Yıldırım bombası! 4 iş adamına mesaj gönderdi! Planı hazır! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-10 12:23:00 -
Aziz Yıldırım bombası! 4 iş adamına mesaj gönderdi! Planı hazır! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'de tribünlerin Ali Koç'u istifaya çağırması sonrası Aziz Yıldırım'ın muhalifleri, Olağan Mali Genel Kurul'da Koç'u ibra etmeyecekleri iddiasıyla harekete geçti. Bu durumda yönetim geçersiz kılınacak ve Koç kongreye zorlanacak. Öte yandan Yıldırım'ın yeniden başkanlığı düşünmeye başladığı konuşuluyor.

Ali Koç'un başkanlığının 5. sezonunda Fenerbahçe şampiyonluğu yine kazanamadı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk özlemi 9 sezona çıktı.

Artık sadece taraftarlar değil muhalefet de "istifa" diyor. Başkan Ali Koç'un ortada "çıkarın aday kongre yapalım" resti ortada dursa da, ilk büyük hamle 17 Haziran'da yapılacak.

Aziz Yıldırım'ın başını çektiği muhalefet 17 Haziran'da yapılacak 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul'unda Başkan Ali Koç'u başkanlıktan indirmeye hazırlanıyor.

Muhalefetin hedefi Ali Koç ve yönetimini mali olarak ibra etmemek. Bu sayede yönetimi geçersiz kılıp kongreye zorlamak. Ali Koç'un ve yöneticilerin de aday olmasını engellemek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Aziz Yıldırım yeniden başkan olmak istiyor" iddiası

Öte yandan kulislerde yer alan bir diğer habere göre, Aziz Yıldırım da yeniden sarı-lacivertlilerin başkanı olmaya sıcak bakıyor.

Yıldırım'ın bu sıralar ekibiyle sık sık temas kurarak Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak için elini taşın altına koyması gerektiğini söylediği öğrenildi.

"Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli iş adamına mesaj gönderdi"

Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Arslan, "Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul için inanılmaz gelişmeler yaşanıyor" diyerek ayrıntıları şöyle paylaştı:

"-Geçtiğimiz sezon, “Seni taraftar ile göndereceğim” diyerek Ali Koç’a mesaj gönderen eski başkan Aziz Yıldırım çalışmalara başladı.

-Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli iş adamına mesaj gönderdi: "Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım."

-Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama “Hayır” yanıtına karşın da ‘B planı hazır.’

-Gerekirse kendisi aday olacak. Şimdiden eski arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Bunlar dün itibariyle Fenerbahçe’nin gerçekleri.

-Yarın ne olur, hep birlikte göreceğiz..."

Daha önce Ali Koç yönetimi 2018 yılında Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin eski yönetiminde yer alan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminden dolayı faaliyetlerinden dolayı ibra etmemişti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23