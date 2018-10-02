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Aziz Kocaoğlu’nun yerine CHP İzmir’de kimi aday gösterecek?

İzmir’i 3 dönem yöneten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Mart 2019 yerel seçimleri için son dakika kararını açıkladı. CHP’nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmayacağını yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Peki Aziz Kocaoğlu’nun yerine CHP İzmir’de kimi aday gösterecek?

02 Ekim 2018 Salı 11:23
Aziz Kocaoğlu’nun yerine CHP İzmir’de kimi aday gösterecek?

İzmir’i 3 dönem yöneten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Mart 2019 yerel seçimleri için son dakika kararını açıkladı. CHP’nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmayacağını yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Peki Aziz Kocaoğlu’nun yerine CHP İzmir’de kimi aday gösterecek?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, büyükşehir belediye başkanı adayı olmayacağını söyledi. Kocaoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:  İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süre başkan olarak yer almak ben ve ailem için gururların en büyüğüdür. Bugün 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararı aldım. Aslında bunu geçen seçimlerde düşünmüştüm ama Sayın Binali Yıldırım faktörü etkili odu.

Aziz Kocaoğlu’nun aday olmayacağım açıklamasından sonra CHP İzmir’de kimi aday gösterecek sorusunun cevabını aramaya başladı. CHP’nin sembolik kalelerinden biri olan İzmir için kimi aday gösterecek isimler de araştırılıyor. İzmir için öne çıkan bazı isimler var. Bunların arasında Seferi Hisar Belediye Başkanını Tunç Soyer’in adı geçiyor. Bölgedeki en güçlü adaylardan biri. Ancak MHP ve İYİ Parti tapanında çok fazla destek görmeyecek iddiaları var. Bir diğer isim ise Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan. Onun da İzmir gibi ulusalcı bir kesimde ciddi bir oy alacağı düşünülüyor. Aziz Kocaoğlu ile Tuncay Özkan’ın aralarının çok iyi olmadığı söyleniyor. Tuncay Özkan’ın aday olması halinde Aziz Kocaoğlu, Özkan için oy ister mi soru işareti. CHP’nin İzmir’de aday gösterebileceği bir diğer isim ise Erdal Aksünger. CHP, kendisi açısından sembolik öneme sahip İzmir’de kimi aday gösterecek şuan bilinmiyor ancak, AK Parti MHP ittifakına karşı İY Parti ve HDP’ye yakın isimlerin de İzmir’de aday gösterebileceği iddiaları var.

İZMİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:23
  1. İzmir
  2. aziz kocaoğlu izmir
  3. chp 2019 yerel seçim izmir adayı

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