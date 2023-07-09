Azimleriyle okumanın yaşı olmadığını gösterdiler

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası’nda düzenlenen mezuniyet töreninde fakültelerinden birincilikle mezun olan öğrencilere plaketleri takdim edildi. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini birincilikle bitiren Felsefe bölümü öğrencisi 61 yaşındaki Fatma Gül Çohadar da plaketini aldı. Kastamonu’nun Araç ilçesinde yaşayan ve evinde resim yapan 82 yaşındaki Hamdi Balkaş ise Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden üçüncülük ile mezun oldu. Balkaş, geçen yıl aynı yaşta Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Mustafa Yavuz Yalçınkaya ile birlikte Türkiye’nin en yaşlı üniversite mezunu unvanına da kavuştu. Mutlu olduğunu söyleyen Fatma Gül Çohadar, şunları anlattı: “Mardin’de doğdum. 18 yaşımdan sonra İstanbul’a yerleştim 25 yıl sürdü. Ondan sonra Kastamonu hayatım başladı. Kızım buraya atanmıştı, ben de buraya onun yanına geldim. Gelmişken boş kalmak istemedim. Çünkü içimde bir okuma aşkı ardı. Gençliğimde okuma fırsatı bulamadım. Ama o aşk içimde hep vardı. Gittikçe büyüyerek içimi yakmaya başladı. Ben de okuyacağım dedim ve üniversite sınavına girdim. Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz buyurmuş. Ben de bir Müslüman olarak son nefesime kadar ilim ve irfan yolunda yürüyeceğim. Yüksek lisans ve doktora da düşünüyorum.”

Gençlere tavsiyeler

Hamdi Balkaş da, “Bilgisiz bir şey olmuyor, bilgi çağındayız. Gençler gençliklerini kıymetini bilsinler, yaşlandığınızda bu işler çok daha zor oluyor. Balkonum geniş, bundan sonra balkonumda resim yapacağım. Gençlere tavsiyem okumanın yaşı yok ama her şeyi zamanında yapmak lazım. Ameliyattan çıkıp derse geldim” şeklinde konuştu.

Sivas’ta ise okuma ve öğrenme azmi takdir toplayan 66 yaşındaki Ayşe Hasbek de Geleneksel El Sanatları Bölümü’nü başarıyla bitirerek mezuniyet sevinci yaşadı. İlkokuldan mezun olduktan sonra ailesi tarafından okula gönderilmeyen Ayşe Hasbek, evlendikten sonra akrabalarının destekleriyle ortaokul ve liseyi bitirdi. Geçtiğimiz yıl üniversite sınavına girerek barajı geçen Hasbek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Dalı’nda eğitim hayatına başlamıştı.

“Beni eşim okuttu”

Mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşayan Hasbek, şunları dile getirdi: “Ailem de burada. Onların sayesinde mezuniyeti yaşadım. Özellikle eşimin sayesinde. Beni eşim okuttu. Anne ve babalara teşekkür ediyorlar, ben de eşime teşekkür ediyorum. Torunlarım da burada, çok mutlular. Babaanne mezun mu oldun diyorlar. Allah herkese kısmet etmez torunları ile mezun olmayı. Üniversite okumak isteyenler İş kapısı olur, olmaz demesinler istedikleri bölümü okusunlar.”

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