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Yerel Azılı hırsız, fare gibi kıstırıldı!
Yerel

Azılı hırsız, fare gibi kıstırıldı!

Kahramanmaraş'ta 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 19:29:00 -
Azılı hırsız, fare gibi kıstırıldı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.B'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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