Azılı hırsız, fare gibi kıstırıldı!
Kahramanmaraş'ta 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.B'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.