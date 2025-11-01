Azgınlar bastırdı mahkeme boyun eğdi! Kosova’daki başörtüsü zulmü yeni değil

İki gündür kamuoyunda Nüfusunun %96’sı Müslüman olan Kosova’da başörtüsü yasağı, yeni bir kararmış gibi haberler yapılıyor.

Halbuki Kosova’da başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarından uzaklaştırılması, 2010 yılından bu yana tartışmalı konulardan biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle 2010 ve 2014 yıllarında PDK lideri Haşim Taçi döneminde idari talimatlarla kamuda başörtüsü giyilmesi “dini üniforma” yasağı adı altında gündeme gelmiş, uygulamaya sokulmuştu.

Kosova İslam Birliği, o dönemde yasağa itiraz ederek, başörtüsünün bir “dini üniforma” olmadığını savunmuş, başörtüsünün bir dini vecibe olduğuna vurgu yapılmıştı.

Konunun bu gün gündeme gelmesi seçim öncesi kronikleşmiş sorunun çözülmesi için bir fırsat olabilir.

4 gün önce, Kosova Yüksek Mahkemesi, “Kadın Mesleki Gelişim Ağı – Arrita” kuruluşunun davasını reddederek, devlet okullarında dini başörtüsü yasağının yasalara ve Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı’nın (MASHTI) yetkilerine uygun olduğunu söyledi.

Kosova Yüksek Mahkemesi, Kadınlar Mesleki Gelişim Ağı Derneği’nin (Arrita) Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı’na (MASHTI) karşı, kamu eğitim kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasıyla ilgili açtığı davanın asılsız olduğu kararını vererek söz konusu itiraz ile ilgili ret kararı verdi. Yani 2014 yılında alınan başörtüsü yasağı kararı devam edecek.

Mahkeme, Anayasa’nın 55. maddesi ve Kosova Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına göre din özgürlüğünün güvence altına alındığını, ancak devletin tarafsızlığını ve toplumsal uyumu korumak amacıyla din özgürlüğünün sınırlandırılabileceğini vurgulamıştır.

Kararın gerekçesinde, ise Üniversite Öncesi (ilk orta lise )Eğitim Kanunu ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Kanunu’na dayanarak öğrencilerin davranış ve giyimlerine ilişkin kuralları belirleme konusunda açık yasal yetkisi olduğunu vurgulandı.

Kosova’da 8 aydır en çok oy alan WWL partisi yeterli sayıya erişemediği için hükümet kurulamamış ve kasım ayı içerisinde seçimlerin tekrarlanma kararı alınmıştır.

Bu konunun seçim öncesi muhalefet tarafından gündeme getirilmesi gayet normaldir.

Başörtüsü yasağı muhalefet ve iktidar için çok önemli bir konudur, çözülmesi gereken ve uzun zamandır ertelenmiş doğal bir öğrenim hakkı konusudur .

Kosova parlamentosunda hem iktidar hem muhalefet partilerinde başörtülü vekil var ,bunların kardeşleri ve çocukları okula gidemiyor bu paradoksun çözülmesi gerekiyor.

En son Yargıtay, anayasanın 55. Maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın “dini üniforma” yasağını onamıştır

Bugün başörtüsü yasağı, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nın (Başbakan Albin Kurti’nin LVV’sinin liderliğinde) yetkisi altında yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yasağın arkasındaki idari emri iptal ederek yasağı sonlandırabilir.

Bu sorun demokratik bir toplum olan genç Kosova devleti için çözümü çok geç kalmış bir meseledir. Seçim öncesi bu sorunun çözülmesi aslında Kosova da toplumsal ayrımcılığa karşı uzlaşı ve barış adına büyük bir fayda sağlayacaktır.