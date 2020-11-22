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Dünya Azez'de ilk tıp fakültesi mezunlarını verdi
Dünya

Azez'de ilk tıp fakültesi mezunlarını verdi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez ilçesinde faaliyet gösteren tıp fakültesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 05:02:00 -
Azez'de ilk tıp fakültesi mezunlarını verdi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez ilçesinde faaliyet gösteren tıp fakültesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 öğrenci, yapılan ilk mezuniyet töreninde diplomalarını aldı.

Ülkenin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez'de eğitim hizmeti veren Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesinin tıp fakültesi ilk mezunlarını verdi. 6 yıllık tıp eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 öğrenci, mezuniyet töreninde diplomalarına kavuştu.

İlçe merkezindeki tıp fakültesi binasında gerçekleştirilen törene, Suriyeli muhalifler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz de video konferans yöntemiyle törene bağlanarak, mezunları kutladı.

"Halkımıza yararlı olmak istiyorum"

Mezun olan Sena Bekir, yaptığı açıklamada, eğitimini tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bekir, "İnşallah uzmanlık eğitimimi de tamamlayıp halkımıza yararlı olmak istiyorum." dedi.

Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Cevad Ebu Hatap da "Bugün 30 öğrencimizi mezun ettik. Seneye de inşallah 90 öğrencimiz mezun olacak. Çeşitli branşlarda uzmanlık dalları açtık. Mezunlarımız burada eğitim görecek." diye konuştu.

2015'te kurulan Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi, ülkenin kuzeyinde, muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümetinin Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürütüyor.

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