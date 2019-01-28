Azez'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin Azez kentinde teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
28 Ocak 2019 Pazartesi 19:47
Suriye'nin Azez kentinde bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi yaralandı.
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