Azez'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var Suriye'nin Azez kentinde teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Azez kentinde bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi yaralandı. Ayrıntılar gelecek...

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