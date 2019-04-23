Azez'de 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Suriye'nin Halep ilinin Azez ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenledi.

Azez kent merkezindeki El Aksa ilköğretim okulunda yapılan programa çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar palyaçolarla eğlendi.

Birçok oyunun sergilendiği etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın mutluluğu öğrencilerin gözlerinden okundu.

Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Horani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bügün çocuklarımızın bayramına ortak olmak için buradayız. Bu bayram onların en büyük hakkı. Yıllar boyu süren Esed rejiminin saldırılarının etkilerini bu bayramlarla çocuklarımızdan gidereceğiz. Türk kardeşlerimize okullarımızı tadilat ettirip çocuklarımızı yeniden okullarına kavuşturdukları ve bu tür etkinliklerle çocuklarımızı mutlu ettikleri için teşekkür ederim." dedi.

Kutlamalara katılan çocuklardan Muhammed el Yusuf da bu bayram için Türkiye’ye teşekkürlerini ileterek, "Çok mutluyuz. Bugün çok eğlendik. Oyunlar oynadık. Tüm Türk halkına teşekkür ederim." diye konuştu.