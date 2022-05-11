Azerbaycanlı sporcular İstanbul’daki Dünya Kupası'nda

YENİ AKİT /ANKARA

Gençler, gençler, yetişkinler ve veteranlar de dahil olmak üzere Azerbaycan'dan sporcular da bu yarışmada yarışacak. Kardeş ülkede toplamda 107 Azerbaycanlı sporcu yarışacak. Azerbaycan ilk kez bu yarışmada "Point Fighting" (yarı temas) kickboks türünde temsil edilecek. 31 Azerbaycanlı sporcu, Point Fighting'de 14 ağırlık kategorisinde (beş kadın, dokuz erkek) mücadele edecek. Bu yarışmada ilk üçe giren sporcularımız, Ağustos ayında Konya'da düzenlenecek V İslami Dayanışma Oyunları için lisans alacak. Azerbaycan KickBoks Federasyonu (AKF) Başkanı Orhan Aliyev, Türkiye'de mücadele edecek sporcuları Tofig Bahramov adına Cumhuriyet Stadı'nda başkanlığını yürüttüğü organizasyonun antrenman merkezinde kabul etti. Aliyev, sporculara inandığını, bayrağımızı kardeş ülkede yükselteceklerinden şüphelerinin olmadığını belirterek, başarılar diledi. Yarışı tribünlerden canlı izleyeceğini söyledi. Genç ve genç milli takımımı baş antrenörü Hikmet Hajiyev, Point Fighting'in kıdemli antrenörlar İlgar Abbasov, Musfig Hüseynov, Şahin Hudaverdiyev, Full Contact üzre baş antrenörü Telman Maharramov, antrenör Şahin Hudaverdiyev, antrenör Parvin Mammadov ve defelerle WAKO-dan dünya ve Avropa şampionu olmuş Eduard Mammadov sporçuları ringe çıxaracaqlar. Dünya Kupası hakemleri arasında AKF Hakem Kurulu Başkanı Fahraddin Guliyev ve yardımcısı Aydın Ağabeyov da yer alacak.