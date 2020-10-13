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Aktüel Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu oldu:
Aktüel

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu oldu:

"Ben, Çırpınırdın Karadeniz'i yıllardır dünyanın muhtelif sahnelerinde söyledim. Ama hiçbir zaman buruk söylemedim. İnanıyorum ki biz Azerbaycan bayrağını, Türk'ün bayrağını Karabağ'da asacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:30:29 -
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu oldu:

ANKARA(AA) - Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Azerbaycan bayrağının Dağlık Karabağ'da dalgalanacağını belirterek, "Tam ileri, yüksek bir ruhla Çırpınırdın Karadeniz, inşallah Karabağ'da seslenecek." dedi.

Mamak Belediyesinin online platformda düzenlediği Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu olan Azerin, konuşmasında Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını geri almak için sürdürdüğü operasyonlara değindi.

Azerbaycan bayrağının Dağlık Karabağ'da dalgalanacağına inandığını belirten Azerin, "Ben, Çırpınırdın Karadeniz'i yıllardır dünyanın muhtelif sahnelerinde söyledim. Ama hiçbir zaman buruk söylemedim. İnanıyorum ki biz Azerbaycan bayrağını, Türk'ün bayrağını Karabağ'da asacağız." dedi.

"Çırpınırdın Karadeniz" eserini yazan Ahmet Cevat ile bestekarı Üzeyir Hacıbeyli'nin verdiği mücadeleleri iyi bildiğini anlatan Azerin, "Bu mütefekkirlerin hayatını ve mücadelesini bildiğim için her zaman düşündüm ki onların yaşadıklarının, onların gördüklerinin yanında bizimkisi bir zerredir. Onun için tam ileri, yüksek bir ruhla Çırpınırdın Karadeniz, inşallah Karabağ'da seslenecek." diye konuştu.

Programda Azerin, Çırpınırdı Karadeniz türküsünü seslendirdi.

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