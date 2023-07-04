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Eğitim Azerbaycanlı öğrenciye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'dan destek
Eğitim

Azerbaycanlı öğrenciye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'dan destek

Yeniakit Publisher
2023-07-04 14:50:00 -
Azerbaycanlı öğrenciye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'dan destek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencinin projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’dan onay aldı. Başarılı öğrenci, bor içeren ilacın moleküler mekanizmasını araştıracak.

MSKÜ, ulusal ve uluslararası destekli projeleri ile göz doldurmaya devam ediyor. Projelerine uluslararası öğrencileri de dahil eden MSKÜ’lü araştırmacılar, böylelikle çalışmalarını farklı bakış açılarıyla destekliyor. MSKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümünde öğrenim gören Azerbaycanlı Anara Babayeva da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1002-A Proje desteği çerçevesinde, içeriğinde bor bulunan ilaçların moleküler mekanizmasını inceleyecek.

Danışmanlığını Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Çöl’ün yaptığı ve doktora tez çalışmasından ortaya çıkan proje, aynı zamanda kendi alanında patent alma potansiyeline de sahip. Bor içeren minerallerin Türkiye ve dünya ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğunu ve pek çok alanda kullanıldığını söyleyen Babayeva projenin önemini, “Türkiye, dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahiptir. Elde edilen bu bor mineralleri ise yurt dışına ihraç edilmekte ve ekonomik gelir elde edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı bor konusu Türkiye için öncelikli alan olup, birçok açıdan bilimsel araştırmalara konu olmaktadır” sözleriyle açıkladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da projenin uluslararası bir bakış açısıyla ortaya çıkarılmasının hem MSKÜ hem de ülkemiz için önemine değinerek, “MSKÜ uluslararası öğrencilerine; özellikle Türki Cumhuriyetlere ve bilhassa Azerbaycanlı öğrencilere çok önem vermektedir. ‘Tek millet iki devlet’ anlayışından hareketle Azerbaycanlı öğrencimizin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’dan bor ile ilgili proje desteği alması bizi çok mutlu etmiştir. Öğrencimizi ve proje ekibini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Aynı zamanda tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve yurt dışından diğer öğrencilerimizi MSKÜ”ye bekliyoruz” dedi.

Proteomik, metabolomik, moleküler biyoloji ve kısmen biyoinformatik disiplinlerinin ortak projesi olarak ortaya çıkan araştırma, alanında gerekli ve özgün bir proje olarak dikkat çekiyor.

Projede Dr. Öğretim Üyesi Esra Dibek, Öğretim Görevlisi Dr. Merve Sezer Kürkçü araştırmacı; Doçent Dr. Gürler Akpınar ise danışman olarak yer alıyor.

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