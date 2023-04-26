Azerbaycanlı kardeşimizden Türkiye’deki seçimler hakkında şaşırtan sözler
Başkan Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladığı dakikalarda Azerbaycan'da bulunan Türk gazetecilerin yolculukları sırasında karşılaştıkları taksici Seyyad amcanın Erdoğan'a ilişkin sözleri büyük beğeni topladı.
Gazetecilerle sohbetinde Asrın Felaketinde Türkiye'deki depremzedelera kızının çeyizlerini bağışladığını ifade eden Seyyad amca seçimlerde Erdoğan'a bakış hakkında önemli mesajlar verdi.
"Siz Erdoğan'ın kıymetini bilmiyorsunuz" diyen Seyyad amca "Erdoğan'a canım kurban. Büyük şahsiyettir. İkinci Atatürk'tür. Bütün dünya istiyor ki Erdoğan seçilmesin. " dedi.