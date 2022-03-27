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Dünya Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!
Dünya

Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov 84 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 23:50:00 -
Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Bakü'de 1938'de doğan Ayaz Mutallibov, 1989'da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığına getirilmiş, Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan edince de ülkeyi yönetmeyi sürdürmüştü.

Mutallibov, 8 Eylül 1991'de yapılan seçimi kazanarak bağımsız Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı olmuştu. 6 Mart 1992'de görevini bırakan Mutallibov, Rusya'ya gitmişti.

2012'ye kadar Rusya'da yaşayan Mutallibov ülkesine dönmüş ve siyasetle uğraşmayacağını açıklamıştı.

Mutallibov, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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