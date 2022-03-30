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Dünya Azerbaycan'ı nükleer silahla tehdit etmişti... Hadsiz Rus vekil hakkında yeni gelişme
Dünya

Azerbaycan'ı nükleer silahla tehdit etmişti... Hadsiz Rus vekil hakkında yeni gelişme

Azerbaycan'ın petrol yataklarını nükleer silahla vurulmasını öneren ve bu konuda sosyal medya hesabından anket gerçekleştiren Rusya Milletvekili Mihail Delyagin hakkında uluslararası arama kararı çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 15:26:00 -
Azerbaycan'ı nükleer silahla tehdit etmişti... Hadsiz Rus vekil hakkında yeni gelişme

Azerbaycan Başsavcılığı, Delyagin hakkında "saldırgan bir savaş başlatmaya yönelik açık çağrıda bulunma", "silah kullanarak terörizm yapma tehdidinde bulunma", "ulusal, ırksal, sosyal veya dini kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hakkında gıyabi tutuklanma kararı verilen Delyagin'le ilgili INTERPOL aracılığıyla uluslararası arama kararı çıkartıldığı bildirildi.

Açıklamada, bir dizi ortak ülkenin yetkili makamlarına, Delyagin'in bu ülkelerin topraklarına girdiğinde derhal gözaltına alınmasını ve Azerbaycan'a teslim edilmesini sağlamak için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Delyagin, katıldığı bir televizyon kanalında Azerbaycan'ı, "proxy devlet" olarak nitelendirmiş, petrol ve doğalgaz yataklarını nükleer silahla vurarak "Azerbaycan'ın cezalandırılmasını" önermişti.

Rus milletvekili ayrıca Telegram hesabında, Azerbaycan petrol endüstrisini yok etmek için taktik nükleer silah kullanmanın doğru olup olmayacağı yönünde bir anket başlatmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Delyagin'in Azerbaycan'a yönelik ifadelerinin Moskova yönetiminin çizgisiyle hiçbir durumda bağdaşmadığını açıklamıştı. Tepkiler üzerine Delyagin, ifadelerinden dolayı özür dilemişti.

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