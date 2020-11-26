Azerbaycan'dan nota! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

Azerbaycan, Fransa Senatosu'nda kabul edilen skandal Karabağ'ın tanınması kararıyla ilgili Fransız Büyükelçi Zakari Qros'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve nota kararını teslim etti.

Türkiye de tepki gösterdi!

Dün Türkiye'den yapılan açıklamada da "Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.