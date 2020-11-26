Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: Sıradan bir kağıt parçası

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması ile beraber Fransa'daki Ermeni lobisi harekete geçti. Sağcı ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu Fransız Senatosu, Ermeni lobisinin de etkisi ile bugün tavsiye niteliğindeki karar taslağını oyladı. Fransa Senatosu, yapılan oylamayla Fransız hükümetinden sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oy ile kabul etti.

Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, RIA Novosti’ye açıklamasında, Fransa Senatosu’nun skandal kararını değerlendirdi.

Hacıyev açıklamasında şunları ifade etti:

“Öncelikle bu tasarının Azerbaycan için sıradan bir kağıt parçasından başka bir şey olmadığının altını çizmek istiyoruz. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını ağır bir şekilde ihlal etmekle birlikte dar siyasi çıkarlar namına kabul edilen bu kağıt parçası, Fransa’nın hem AGİT Minsk Grubu eş başkanı olan bir ülke olarak hem de BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak niyetleri ve objektif faaliyetleriyle ilgili büyük soru işaretleri yaratıyor.”

Bu tasarının Senato’da kabul edilmesini, “Fransız politika ve parlamenter sisteminin çok utanç verici adımı” olarak değerlendirdiklerini bildiren Hacıyev, “Fransa hükümeti, bu tür kışkırtıcı adımların kabul edilemez olduğu yönünde resmi tutumunu açıklamalı ve bu tasarıyı kınayan bir bildiri kabul ederek Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne desteğini ifade etmeli.” dedi.