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Medya Azerbaycan’dan Akit’e zafer ödülü
Medya

Azerbaycan’dan Akit’e zafer ödülü

Merkezi Azerbaycan’da bulunan Toplumsal Siyasi Süreçlerin Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) ve Anka Der’in beraber düzenledikleri toplantıyla, Ankara’da bulunan yayın kuruluşlarında çalışan gazeteci ve yazarlara, Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Savaşı ve sonrasında verdikleri destekten dolayı ödüllendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:01:00 -
Azerbaycan’dan Akit’e zafer ödülü

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Törende konuşan İSBAM Başkanı Samir Adigözelli, “Zafer Medya Ödülü”ne layık görülen gazetecileri tebrik ederek, Azerbaycan ve Türkiye arasında mevcut olan enformasyon alanındaki işbirliğinin bundan sonra daha da gelişmesi gerektiğini söyledi. Adıgözelli, zaferin yalnızca Azerbaycan’ın değil, aynı zamanda Türkiye’nin ve tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu dile getirdi. Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Birinci Katibi Aygün Gocayeva da, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde medyanın önemine değindi.

Karabağ dâvâsına destek

Azerbaycan’ın haklı davasına destek veren Türkiyeli gazetecilere verilen ödüllerin önemine de değinen Gocayeva, İSBAM ekibine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ankara’da bulunan yayın kuruluşlarında görev yapan ve kardeş ülkeye destek veren gazeteci ve yazarlara şükran plaketleri takdim edildi.

Gazetemizin Ankara Haber Müdürü Muhammet Kutlu’nun plaketini de İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli sundu.

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