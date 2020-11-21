Azerbaycan’da Rus’a protesto
Ermenilerin hezimeti sonrası Karabağ’a konuşlanan Rus barış güçlerini protesto eden Azeriler, “Rusya gitsin, Türkiye gelsin” sloganları attı.
Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı. Başkent Bakü’de bir grup Azerbaycan vatandaşı, Dağlık Karabağ’da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti.
Protesto eden grup, ellerindeki “Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan’da kalsın” yazılı pankartla, “Rusya gitsin, Türkiye gelsin” sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.