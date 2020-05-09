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Azerbaycan’da korona virüs bilançosu: 31 ölü, 2 bin 422 vaka

Azerbaycan’da 143 kişide daha korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 422’ye 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ise ölü sayısı ise 31’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:35:52 -
Azerbaycan’da korona virüs bilançosu: 31 ölü, 2 bin 422 vaka

Azerbaycan’da 143 kişide daha korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 422’ye 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ise ölü sayısı ise 31’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 143 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 44 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 422’ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 31 kişi hayatını kaybetti, bin 620 kişi ise taburcu oldu.


Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 190 bine yakın korona virüs testi yapıldı.

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