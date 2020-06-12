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Sağlık

Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 9 bini geçti

Azerbaycan’da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 336 vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:41:23 -
Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 9 bini geçti

Azerbaycan’da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 336 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 218’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 336 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 183 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 9 bin 218’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 113 kişiye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 113 oldu.


Öte yandan, 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da şu ana kadar 368 bin 254 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

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