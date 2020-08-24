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Dünya Azerbaycan’da 152 kişi daha koronavirüse yakalandı
Dünya

Azerbaycan’da 152 kişi daha koronavirüse yakalandı

Kardeş ülke Azerbaycan’da son 24 saat içinde 152 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:00:00 -
Azerbaycan’da 152 kişi daha koronavirüse yakalandı

Azerbaycan’da son 24 saat içindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilançosu açıklandı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı “Korona Virüs Operasyon Karargahı” tarafından yayınlanan resmi verilere göre, koronavirüs pandemisinde ülke genelinde son 24 saat içinde 152 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi de yaşamını yitirdi. Açıklamada son 24 saat içerisinde 111 kişinin ise şifa bulduğu ve taburcu edilerek evlerine gönderildiği bildirildi.

Açıklanan son verilerle birlikte Azerbaycan genelinde toplam vaka sayısı 35 bin 426’ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 519 oldu. Azerbaycan’da koronavirüsü atlatarak taburcu olanların sayısı ise toplam 33 bin 104 olarak kaydedildi. Ülkede şu ana dek toplam 878 bin 667 koronavirüs testi yapıldığı bildirildi.

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